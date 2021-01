Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 420

Rathsweiler (ots)

Am Morgen des 22.01.2021 kam ein BMW mit zwei Insassen auf der B 420 in Fahrtrichtung St. Julian bei regennasser Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Straße ab. Die Fahrt endete in einem unmittelbar neben der Fahrbahn, etwas tiefer liegenden Graben.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so beschädigt, dass die Beifahrerin sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Beifahrerin jedoch ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeuginneren herausziehen.

Beide Insassen wurden durch den Unfall nur leicht verletzt und konnten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Kusel verbracht werden. Der ebenfalls zum Unfallort hinzugezogenen Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Die B 420 war nur kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei dem fast 18 Jahre alten BMW dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell