Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Maschinen aus Baustelle Pfingstweide gestohlen

Wolfstein (ots)

Baumaschinen im Wert von 4.000 Euro sind am letzten Wochenende (15. - 18.01.2021) aus einer Baustelle auf der Pfingstweide gestohlen worden: - ein Rotationslaser der Marke Hilti und das dazu passende Hilti Kurbelstativ - ein Nass-Trockensauger der Marke Nilfiks und - ein Handrührwerk der Marke Collomix Mit zwei Schubkarren haben die beiden Täter die Maschinen den Berg hinunter in Richtung B 270 transportiert. Auf einem freien Platz seitlich der geteerten Straße hatten sie vermutlich ein Kraftfahrzeug bereitgestellt und dort das Diebesgut umgeladen. Die Schubkarren warfen sie ins Gelände. Hinweise zu den beiden Personen, die sich vermutlich nachts im Bereich Pfingstweide / Lauterstraße aufgehalten hatten und/oder dem Verbleib des Diebesgutes bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek-AH

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



