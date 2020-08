Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Armbanduhr gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Einer 89-Jährigen aus Ludwigshafen-Süd wurde am 16.08.2020, gegen 10:30 Uhr, in der Lisztstraße ihre Armbanduhr gestohlen. Eine unbekannte Frau war auf sie zugekommen, sprach sie an und umarmte sie unvermittelt. Danach verschwand die Unbekannte sofort wieder. Erst kurz nach diesem Vorfall musste die 89-Jährige das Fehlen ihrer Uhr feststellen.

Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie ein helles Oberteil und hatte ihre Haare zu einem Dutt geschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

