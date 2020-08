Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am 16.08.2020 im Muldenweg mit ihrem Auto den Roller eines 28-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zu Folge touchierte sie beim Rangieren das motorisierte Zweirad, sodass dieses umfiel. Es entstanden diverse Schäden, u.a. brach die Gepäckbox des Rollers ab.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Autofahrer*in geben kann, wird gebeten sich an die an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

