Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oppau - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 15.08.2020, gegen 22:45 Uhr verunfallte im Ostring, im Ludwigshafener Stadtteil Oppau, ein Transporter. Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam, als das Fahrzeug mit einem lauten Knall über den Bürgersteig fuhr und in die Böschung prallte. Der 48-jährige Fahrzeugführer aus Heidelberg blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von fast 2 Promille. In der Folge wurde gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug, beladen mit Medikamenten für Notfallapotheken, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

