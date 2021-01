Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoaufbrüche - Vandalen unterwegs

Wolfstein (ots)

Mit einem nicht bekannten Werkzeug ist die Scheibe eines PKW in der Hauptstraße eingeschlagen worden. Der Wagen war zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen, 06:30 Uhr am Straßenrand geparkt. Eine Stabtaschenlampe war das einzige was der Langfinger mitnehmen konnte. Der Schaden wird mit 1000 Euro angenommen. Im Laufe des Freitagmorgens wurden weitere beschädigte Fahrzeuge gefunden: Auf dem Parkplatz nahe der Ampel-geregelten Kreuzung wurden an fünf Fahrzeugen Scheiben beschädigt. Über die B 270 hinweg in der dortigen Bahnhofstraße stand 100 Meter weiter ein ebenso lädierter PKW. Auch bei diesem war eine Seitenscheibe defekt. Die Fahrzeuge wurden zwar durchsucht, jedoch wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf die Taschenlampe und ein mobiles Navigationsgerät der Marke TOMTOM nichts entwendet. Am späten Freitagmorgen wurde der Polizei zudem noch eine Sachbeschädigung am Schaufenster eines Elektrogeschäftes in der Hauptstraße gemeldet. Auch dort wurde in der vergangenen Nacht versucht, mit einem Schlagwerkzeug, die Scheibe zu zertrümmern. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Wem sind in der Nacht zum Freitag Personen im Bereich der Hauptstraße bis zur Bahnhofstraße aufgefallen? Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



