Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Automaten aufgebrochen

Heinsberg (ots)

Zwei Automaten, die zurzeit an der Hochstraße am Heinsberger Markt stehen, wurden zwischen 15 Uhr am 25. September (Freitag) und 11.45 Uhr am 26. September (Samstag) aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts, da die Automaten zuvor geleert worden waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell