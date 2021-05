Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davenberg, Wiedau

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum vom 23.04.2021, 12.00 Uhr bis 01.05.2021, 15.00 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße "Wiedau" in Ascheberg, Davensberg zu verschaffen. Hierzu hebelten sie an der rückwärtig gelegenen Terrassentür. Ihnen gelang es jedoch nicht diese zu öffnen und es blieb bei einem Einbruchsversuch.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell