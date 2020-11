POL-PPWP: Erpressung via E-Mail ist ein Bluff

Polizeipräsidium Westpfalz

Wegen Erpressung hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Montag Anzeige erstattet. Wie die 22-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie eine E-Mail erhalten, in der ihr mitgeteilt wurde, dass Hacker die Kontrolle über ihren Computer übernommen und sie bei sexuellen Handlungen gefilmt hätten. Um zu verhindern, dass ein Video an alle ihre Kontakte versendet wird, müsse die Frau 1.000 Dollar auf ein Bankkonto überweisen.

Weil sich die 22-Jährige sicher war, dass an der Geschichte nichts dran ist, kam sie der Forderung nicht nach und informierte stattdessen die Polizei. Die Ermittlungen nach dem Absender der E-Mail laufen. |cri

