POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Horst

versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag, 30.04.2021, auf Samstag, 01.05.2021, haben bislang unbekannte Personen versucht, in Rosendahl-Osterwick, Horst, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hier hatten sie erfolglos versucht, mehrere Türen und Fenster aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Es entstand an Türen und Fenstern Sachschaden.

