Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße/Versuchter Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Der Aufmerksamkeit einer 46-jährigen Lüdinghauserin ist es zu verdanken, dass sie nicht Opfer eines Taschendiebstahls wurde. Die Frau befand sich am Donnerstag (29.04.) gegen 11.15 Uhr zum Einkauf im Aldi in Seppenrade. Als sie sich kurze Zeit von ihrem Einkaufswagen abwendete, konnte sie eine fremde Frau beobachten, die in ihre Handtasche griff, die im Einkaufswagen abgelegt war. Anschließend verließ die unbekannte Frau direkt das Geschäft. Personenbeschreibung: ca. 45-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, lange rostrote Haare, bekleidet mit einem braunen langen Mantel und einem schwarzen Mundschutz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell