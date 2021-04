Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße/Diebstahl auf Friedhof

Coesfeld (ots)

Während der Grabpflege bestahlen Unbekannte eine Dülmenerin. Die Frau befand sich mit ihren Fahrrad auf dem Friedhof. Ihre Geldbörse befand sich in einer Handtasche, die am Fahrradlenker hing. Später stellte die Frau den Diebstahl fest. Die Tatzeit war am Mittwoch, 28.4., im Zeitraum von 10-11 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

