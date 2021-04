Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zu Thiemanns Kuhle/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Eine kurze Abewesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte, um in ein Einfamilienwohnhaus einzubrechen. Hierzu versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend gelangten sie durch das Aufhebeln der Hauseingangstüre in das Innere. Hier betraten sie die Räume und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme war bekannt, dass Bargeld und Schmuck gestohlen wurde. Der Tatzeitraum liegt am Donnerstag (29.04.) zwischen 8.30 und 10.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

