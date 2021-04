Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Einbrecher scheitern an Eingangstür

Coesfeld (ots)

Mehrere Hebelmarken stellten die Mitarbeiter einer Firma an der Coesfelder Straße am Mittwoch Morgen (28.04.) gegen 10 Uhr fest. In die Räumlichkeiten gelangten die Unbekannten nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 17.20 Uhr und Mittwoch Morgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

