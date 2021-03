Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Städtische Fahrzeuge Ziel von Vandalen

Stadtlohn (ots)

Mit einer öligen Substanz haben Unbekannte drei Fahrzeuge der Stadt Stadtlohn übergossen. Zu der Tat am Markt kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

