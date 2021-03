Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schockanruf zeigte Wirkung

Bankangestellte verhindern Auszahlung

Stadtlohn (ots)

Gleich zwei Bankfilialen hatte die Geschädigte fast zeitgleich angerufen, um Geld im mittleren fünfstelligen Eurobereich abheben zu können. Auf Fragen der Bankmitarbeiterin zum Verwendungszweck wich die Kundin aus. Der Geldinstitutangestellten kam der Vorgang verdächtig vor und die Polizei erhielt Kenntnis. Auffällig war, dass seitens der Angerufenen den Mitarbeitern der Hausbank weniger Vertrauen geschenkt wurde, als dem Betrüger am Telefon. Ein deutliches Signal, dass sich die Maschen der Täter weiterentwickeln und immer perfider werden. Es gibt eine neue Vorgehensweise der Betrüger: Die Telefonanrufe beginnen sofort nach dem Annehmen des Gesprächs mit einer weiblichen wimmernden oder schreienden und um Hilfe bettelnder Stimme. Angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte übernehmen dann das Gespräch. Das Erkennen der Stimme der angeblichen Verwandten wird somit nahezu unmöglich. Wir bitten erneut um besondere Vorsicht und Skepsis bei solchen Anrufen. Weder die Staatsanwaltschaft, noch die Polizei fordern am Telefon Geld. Die durch die Betrüger üblicherweise geforderte Geldübergabe an einen Boten an öffentlichen Plätzen ist ein eindeutiges Signal einer Straftat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell