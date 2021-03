Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auto nicht zugelassen

Umzug nicht gemeldet

Schöppingen (ots)

Ohne Zulassung, ohne Versicherung und mit fälliger Hauptuntersuchung war ein 22-Jähriger mit seinem Auto am Montagmorgen in einen Verkehrsunfall in Schöppingen verwickelt. Er habe den Wagen gerade erst erworben, gab der Autofahrer an. Dies widerlegten die Ermittlungen der Polizeibeamten jedoch. Auch die Angaben zu einem erst kürzlich zurückliegenden Umzug in eine andere Gemeinde stimmten nicht. Seit mehreren Monaten wohnt der Mann bereits in Horstmar. Nun folgt ein Strafverfahren und die zuständige Einwohnermeldebehörde erhält Kenntnis über ihren neuen Bürger.

