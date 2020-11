Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Freitag, 06. November 2020, 08.00 Uhr, und Sonntag, 08. November 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Straße Erlenweg zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und betrat einen Gemeinschaftskeller. Aus diesem entwendete der Täter ein schwarzes Pedelec des Herstellers Manufaktur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 09. November 2020, gegen 17.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 26-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Bakumer Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, 09. November 2020, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Universitätsstraße in Vechta, weswegen eine 70-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, welche den Fahrradweg befuhr, stark abbremsen musste. Die 70-jährige kollidierte mit einer Mauer, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nachdem sie den Unfallverursacher nach dem Namen gefragt hat, stieg dieser in sein Fahrzeug und entfernte sich, ohne eine Antwort zu geben, unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. November 2020, zwischen 18.30 Uhr und 19.03 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim vorwärts Einparken in eine Parklücke, einen "Renault, Twingo", welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße in Vechta parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. November 2020, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es im Bereich Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten weißen VW Transporter mit Aufschrift und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Als mögliche Unfallstellen kommen sowohl ein Parkplatz eines Supermarkt-Centers in der Keetstraße sowie ein Parkplatz eines Baumarktes in der Lindenstraße in Betracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

