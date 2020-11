Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Zwischen Freitag, 06. November 2020, 08.00 Uhr, und Sonntag, 08. November 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Campemoorstraße zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Täter das Wohnhaus ohne Diebesgut wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme- Diebstählen an/aus Traktoren

Am Samstag, 07. November 2020, zwischen 01.30 Uhr und 02.46 Uhr, kam es in der Steinstraße bei einem dortigen Landmaschinenhändler zu Diebstählen. Bisher unbekannte Täter entwendeten mehrere Satellitenschüsseln und Bildschirme an/aus Traktoren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Holdorf- PKW beschädigt

Zwischen Freitag, 06. November 2020, 18.00 Uhr, und Samstag, 07. November 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Ostring zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen schwarzen VW Passat, welcher auf einer Parkfläche vor einem Grundstück abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell