Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einbrecher hat Tomaten auf dem Gewissen

Ein Unbekannter, der in ein Gartengrundstück in Neckarsulm einbrach hat zahlreiche Tomatenpflanzen auf dem Gewissen. Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr gelangte der Täter in den Garten im Gewann Eselspfad, indem er über einen 1,8 Meter hohen Zaun kletterte. Im Garten zog der Unbekannte knapp 70 Alu-Spiralstäbe aus einem Beet und beschädigte dadurch die Tomatenpflanzen. Die Alustäbe nahm er daraufhin mit. Dem Gartenbesitzer entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell