Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Diebstahl von Kupferfallrohren

Zwischen Sonntag, den 08.November 2020, gegen 17.30 Uhr und Montag, den 09.November 2020, um 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Fallrohre von der Kirche in Strücklingen und in Ramsloh. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe 650 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntag, den 08.November 2020, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 09.November, um 14.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Kofferraumdeckel eines Mazda zerkratzt. Der PKW war zur Tatzeit in der Straße "Am Friesoyther Kanal" geparkt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 09. November 2020, gegen 15.20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Körperverletzung

Am Montag, 09. November 2020, gegen 17.20 Uhr, kam es bei einem Verbrauchermarkt in der Barßeler Straße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine bislang unbekannte weibliche Person den Markt zu betreten. Hierbei fiel einer 57-jährigen Angestellten auf, dass die Frau den Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß trug. Die Angestellte machte die Frau darauf aufmerksam. Ein Attest konnte die Frau nicht vorlegen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen weiteren Verlauf die unbekannte Frau die 57-Jährige getreten haben soll. Anschließend stieg die Frau in einen PKW und fuhr mit einer Begleitperson davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell