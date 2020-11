Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. November 2020, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Garreler Straße in Höhe Wittenhöher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte einen langsameren Verkehrsteilnehmer trotz einseitiger Fahrstreifenbegrenzung (durchgehende Linie darf nicht überfahren werden) und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Großenkneten versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Anschließend setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt seine Fahrt in Richtung Varrelbusch fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. November 2020, zwischen 11.45 Uhr und 12.14 Uhr, kam es in der Sevelter Straße auf einem Parkplatz hinter einer dortigen Postbank-Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten grauen Ford Kuga. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. November 2020, gegen 16.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Vinner Weg und Birkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen von der Bahnhofsallee nach links in den Birkenweg abzubiegen. Hierfür ordnete sie sich entsprechend ein, musste allerdings verkehrsbedingt halten. Rechts neben ihr versuchte ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuggespanns sich einzuordnen und nach rechts in den Vinner Weg abzubiegen. Hierbei touchierte das Sattelzuggespann den PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es soll sich um eine grüne Sattelzugmaschine mit einem niederländischen Kennzeichen mit einem grünen Auflieger gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Emstek- Corona-Verstoß

Am Freitag, 06. November 2020, wurde gegen 12.39 Uhr ein alkoholisierter 46-jähriger Mann aus Großenkneten in der Straße Garther Heide kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass für den Mann eine amtliche Quarantäne angeordnet war. Daher wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lastrup- Corona-Verstoß

Am Montag, 09. November 2020, gegen 18.43 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte vier Personen im Alter von 13 bis 18 Jahren auf einem Schulgelände in der St.-Elisabeth-Straße. Die Personen, welche aus verschiedenen Haushalten stammten, verstießen gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregel der Allgemeinverfügung des Landkreises Cloppenburg. Nachdem die Personalien festgestellt und die kontrollierten Personen auf die Regelungen der Allgemeinverfügung hingewiesen wurden, sprachen die Polizeibeamten einen Platzverweis aus. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 09. November 2020, gegen 17.25 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße in Höhe Hohe Feldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen beabsichtigte von der Hohe Feldstraße nach rechts auf die Cloppenburger Straße aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 24-jährigen Fahrers aus Molbergen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 90-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16000 Euro geschätzt.

Peheim- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 09. November 2020, gegen 22.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Linderner Straße und Grönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Peheim von der Linderner Straße nach links in die Vreesner Straße abzubiegen. Hierbei missachtete dieser das Rotlicht einer Ampelanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Sprinter eines 28-jährigen Fahrers aus Peheim. Nach dem Zusammenstoß lief der 20-Jährige zunächst von der Unfallstelle weg, konnte aber durch Zeugen gestellt und zurück zur Unfallstelle begleitet werden. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben den Fahrzeugen wurde eine Ampelanlage im Bereich der Kreuzung beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 09. November 2020, gegen 20.15 Uhr, kam es in der Straße Garreler Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg passierte eine Straßenverengung, ohne einem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 42-jährigen PKW-Fahrer aus Visbek die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 28-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13100 Euro geschätzt.

