Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Fahrerflucht auf der Hohen Luft in Bad Hersfeld

In der Zeit von Donnertag (03.09.), 16:30 Uhr bis Dienstag (08.09.), 13:00 Uhr, hatte ein 39jähriger Mann aus Bad Hersfeld, seinen schwarzen VW Passat, in der Jenaer Straße in Höhe der Hausnummer 11, geparkt. Während dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Täter, vermutlich beim ein- bzw. ausparken den schwarzen Passat beschädigt haben und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Passat entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Ein 55jähriger Mann aus Witzenhausen befuhr am Dienstagmittag (08.09.), um 14:15 Uhr, mit seinem weißen Lkw die Frankfurter Straße stadteinwärts auf der linken der beiden Fahrspuren. Neben dem Lkw befuhr ein Pkw die rechte der beiden Fahrspuren der Frankfurter Straße stadteinwärts. Ein bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem silbernen, golfähnlichen Pkw auf Höhe des dortigen VW-Autohauses zwischen diesen beiden Fahrzeugen durch und touchierte hierbei den Lkw des 55jährigen Mannes an der rechten Seite der Stoßstange. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

