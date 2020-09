Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Philippsthal (ots)

Am Dienstagmorgen (08.09.), um 08:01 Uhr, befuhr ein 36jähriger Mann aus Hemmingen im Landkreis Ludwigsburg mit seinem V60 Volvo die Straße Am Zollhaus von Bad Hersfeld kommend in Richtung Vacha. Zur selben Zeit bog ein 46jähriger Mann aus Vacha mit seinem Suzuki Gran Vitara von der Raiffeisenstraße kommend nach links in die Straße Am Zollhaus ein. Hierbei übersah der 46järige Mann den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, Volvo. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand.

