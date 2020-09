Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Montag (07.09.), kam es gegen 12:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 56-jähriger aus Gersfeld parkte seinen grauen VW-Tiguan auf dem Gelände des Klinikums Fulda in der Nähe der Zufahrt zur Notaufnahme auf der Zufahrtsstraße am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren und gleichzeitigem Abbiegen nach links die rechte Fahrzeugseite des VW-Tiguan. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Montag (07.09.), kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin aus Eichenzell befuhr die Kohlhäuser Straße in nördliche Richtung und wollte sodann nach links in die Mainstraße einbiegen. Auf Grund der Verkehrsregelung wartete sie vorerst im Kreuzungsbereich um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah sie allerdings den entgegenkommenden Daimler-Smart einer 57-Jährigen aus Fulda, welche die Kohlhäuser Straße in südliche Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 55-jährige leicht und die 57-jährige schwer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell