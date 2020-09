Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Zwei Radfahrer auf Vulkanradweg gestürzt

Grebenhain - Am Sonntag (06.09), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis den Vulkanradweg zwischen Vaitshain und Ilbeshausen in Richtung Lauterbach. Aus ungeklärten Gründen stürzte dieser Radfahrer. Ein ihm entgegenkommender 60-jähriger Radfahrer aus dem Odenwaldkreis konnte dem Stürzenden nicht mehr ausweichen und stürzte hierdurch ebenfalls. Beide Radfahrer wurden verletzt in die umliegenden Kliniken eingeliefert.

