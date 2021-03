Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch scheitert

Gronau (ots)

Fehlgeschlagen ist in Gronau ein Versuch, in einen Lagerraum eines Imbissbetriebes an der Gildehauser Straße einzudringen. Die Tür hielt Hebelversuchen stand. Einen Kunststoffgriff der Eingangstür zum Imbisslokal brachen Unbekannte ab. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 19.15 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

