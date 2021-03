Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter ohne Versicherung

Gronau (ots)

Ein schwarzes Versicherungskennzeichen hat Polizeibeamte am Montag in Gronau genauer hinsehen lassen. Ein 39-Jähriger war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Enscheder Straße unterwegs, als die Kontrolle folgte. Er habe den Roller gerade erst gekauft, gab der Gronauer an. Die neue Versicherung sei bestellt und auf dem Postweg zu ihm, erklärte sich der Mann. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell