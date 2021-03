Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Verkehrskommissariat sucht Frau

Stadtlohn (ots)

Der kleine Schaden auf der weißen Beifahrertür ist gut erkennbar und ärgerlich. Mutmaßlich beim Aus- oder Einsteigen hat eine unbekannte Person die Autotür gegen die Tür eines Seat geschlagen. Zu dem Geschehen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Burgstraße in Stadtlohn kam es am Freitag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr. Die Geschädigte gab an, dass annähernd zeitgleich ein brauner Mercedes Van von einer zwischen 40 und 50 Jahre alten Frau mit mittellangen roten Haaren rechts neben ihr eingeparkt wurde. Die Fahrerin sei circa 1,70 Meter groß gewesen. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet die Fahrerin des Mercedes sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell