POL-BOR: Gronau - Tankstopp in Gronau eskaliert

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen und eine beschädigte Eingangstür sind das Resultat eines Tankstopps am Sonntagmorgen in Gronau. Drei Amsterdamer tankten auf der Durchreise nach Berlin ihren Wagen an einer Tankstelle an der Ochtruper Straße. Wer wie viel zahlen muss, hatten die Reisenden vorher wohl nicht geklärt. Noch in der Tankstelle kam es daraufhin zu einer handfesten Rauferei zwischen den Personen, wobei Waren aus den Regalen fielen und eine elektronische Tür beschädigt wurde. Nun folgt ein Strafverfahren.

