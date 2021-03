Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter ohne Versicherung

Gronau (ots)

Die Fahrt mit einem E-Roller endete für eine 21-Jährige am Sonntagmorgen in Gronau. Eine Betriebserlaubnis hatte das Gefährt mutmaßlich nicht, mit dem die Gronauerin auf der Enscheder Straße unterwegs war. Es würde gut 25 km/h fahren, gab Frau an. Eine Haftpflichtversicherung hatte sie nicht abgeschlossen. Die Beamten leiten ein Strafverfahren ein.

