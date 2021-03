Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Raesfeld (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte am frühen Montagmorgen ein Verkehrsunfall gegen 06.05 Uhr auf der Kreuzung "Marienthaler Straße/Hagen". Ein 40 Jahre alter Kleintransporterfahrer aus Borken wollte die Marienthaler Straße von der Straße Hagen kommend überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pickup eines 30-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der die Marienthaler Straße in Richtung Erle befahren hatte. Der Pickup kam durch die Aufprallwucht von der Straße ab und schleuderte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den im Fahrzeug eingeklemmten 30-Jährigen befreien. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in eine Uniklinik geflogen. Der ebenfalls schwer verletzte 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Borkener Krankenhaus gebracht.

