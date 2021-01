Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 31.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Gasaustritt bei Abrissarbeiten

Am 30.01.21 kam es gegen 12:30 Uhr bei Abrissarbeiten eines Einfamilienhauses zu einem Gasaustritt. Geistesgegenwärtig konnte ein Mitarbeiter des Abrissunternehmens die Hauptzuleitung des Straßenzuges sperren und so einen weiteren Gasaustritt verhindern. Mit Hilfe der Feuerwehr Lohne wurden die Anwohner des Kaspers Diek evakuiert. Der Messtrupp der Feuerwehr Dinklage wurde hinzugerufen, ebenfalls die EWE. Schon nach kurzer Zeit konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren und auch die EWE sorgte dafür, dass die Gasversorgung der betroffenen Haushalte wiederhergestellt wurde.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am 30.01.21 wurde gegen 13:35 Uhr nach einem Hinweis der Fahrzeugführer eines PKW im Wiesenweg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 42-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. Er hat es zugelassen, dass der 41-jährige sein Fahrzeug geführt hatte.

Vechta - Brand eines Gartenschuppens

Am 31.01.2021, gegen 06:45 Uhr geriet ein Gartenschuppen in der Theodor-Heuss-Straße in Vechta aus ungeklärter Ursache in Brand. Dabei wurde dieser vollständig zerstört. Teile einer angrenzenden Garage wurden beschädigt. Die FFW Vechta rückte mit etwa 30 Kameraden aus und konnte den Brand frühzeitig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell