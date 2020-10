Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Plaggenwiese wurde am Dienstag, 27. Oktober, in der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.45 Uhr, eingebrochen.

Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus, öffneten gewaltsam die Wohnungstür im Obergeschoss und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Eindringlinge keine Beute machen.

Wenn Sie Hinweise zur Tat machen können wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

