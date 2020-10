Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte setzen an mehreren Straßen Mülltonnen in Brand

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Unbekannte setzten in der Nacht auf Mittwoch, 28. Oktober, gegen 3 Uhr, mehrere Altpapier-Mülltonnen und Sperrmüll an verschiedenen Straßen in Brand.

An der Goethestraße konnten durch den Einsatz eines Feuerlöschers einer zufällig vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung zwei Mülltonnen und Sperrmüll gelöscht werden. Weitere Löscharbeiten der Feuerwehr verhinderten das Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude.

Zwei weitere Altpapiertonnen brannten an der Brentanostraße auf dem Grundstück des Altenzentrums Liebfrauen und wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Während Polizeibeamte nach den Brandstiftern fahndeten, stellten sie eine weitere brennende Altpapiertonne am Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Werler Straße, Ecke Alleestraße fest. Nachdem Polizisten im ersten Angriff einen Feuerlöscher einsetzten, konnte die Mülltonne durch die Feuerwehr im Anschluss vollständig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an der Hausfassade durch Verrußung.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise zu dem oder den unbekannten Tatverdächtigen unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

