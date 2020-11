Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Pärchen versucht Bäckerei auszurauben, Polizei sucht Zeugen

GardingGarding (ots)

Mittwochabend (25.11.20), kurz vor Ladenschluss, um 17.55 Uhr, betraten ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin maskiert die Bäckereifiliale in der Süderstraße in Garding. Unter Vorhalt eines Messers und eines Elektroschockers forderten sie von der 29-jährigen Backwarenverkäuferin Geld und Zugang zum Tresor. Als diese angab, weder Geld noch einen Tresor zu haben, verließ das Pärchen die Filiale und flüchteten fußläufig in Richtung Tönning.

Beschreibung des männlichen Täters: -ca. 20 Jahre alt -ca. 170 groß -dunkles Halstuch, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose und dunkle Turnschuhe

Beschreibung der weiblichen Täterin: -ca. 20 Jahre alt -ca.165 cm groß -braune, längere Haare -schwarzes Halstuch, dunkler Kapuzenpullover, und dunkle Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gestern am späten Nachmittag oder Abend Beobachtungen gemacht, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummre 04841-8300 in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell