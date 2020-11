Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Brand in Wohneinrichtung

SchleswigSchleswig (ots)

Am späten Mittwochabend (25. November 2020) gegen 23.15 Uhr kam es in einer Wohneinrichtung in der Schleidörferstraße zu einem Brand.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Obergeschosses aus. Die Ursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand vermutlich kein Gebäudeschaden.

Die Bewohner der Einrichtung wurden evakuiert und anderweitig untergebracht. Vier Bewohner und eine Pflegekraft wurden mit einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell