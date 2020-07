Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim - Tödlicher Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Schopfheim - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. auf 26. Juli, kam es gegen 23.46 Uhr, zu einem tragischen Verkehrsunfall in Schopfheim. Ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad fährt vermutlich bei geschlossener Bahnschranke über die Gleise und wird von einem heranfahrenden Zug der Wiesentalbahn erfasst. Der 17-jährige Fahrer verstirbt noch am Unfallort, die 18-jährige Sozia wird lebensgefährlich verletzt.

Die Hohe-Flums-Straße musste im Bereich der Bahnlinie für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Zur Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Anlässlich des Verkehrsunfalles waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundespolizei und Bahn im Einsatz.

Stand: 26.07.2020, 04.00 Uhr

FLZ/Hug

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell