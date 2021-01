Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 11:45 Uhr, befährt ein 30 - Jähriger aus Großenkneten mit einem Pkw die Alte Bundesstraße in Emstek. Bei einer Kontrolle händigt der Fahrzeugführer einen ausländischen Führerschein aus. Dieser weist bei genauerer Nachschau Fälschungsmerkmale auf, so dass der Verdacht besteht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 14:10 Uhr, befuhr eine 27-jährige Cloppenburgerin mit einem Pkw die Straße Hohe Tannen in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

