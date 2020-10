Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkäuferin mit Flasche bedroht

Einbruch in Autohaus

Lüdenscheid (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Mittwoch mit einer Glasflasche in der Hand eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Volmestraße bedroht. Gegen 13.45 Uhr beobachtete die Frau den Unbekannten, wie er drei Flaschen Bier unter seine Oberbekleidung steckte und ohne zu zahlen zum Ausgang raus gehen wollte. Als sie ihn ansprach, rannte er raus. Die Mitarbeiterin verfolgte ihn bis vor die Tür. Dort erhob er eine der gestohlenen Flaschen und drohte, dass er diese der Frau auf den Kopf schlagen werde, wenn sie noch einen Schritt auf ihn zumache. Darauf ließ die Bedrohte den Mann laufen und informierte die Polizei. Eine Streifenwagen-Besatzung entdeckte den Gesuchten an der Volmestraße. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Wie sich herausstellte, war der 32-Jährige aus einer Klinik im Oberbergischen Kreis geflohen. Ein Krankenwagen brachte ihn dorthin zurück. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch das Fenster zum Bürotrakt eines Autohauses am Grebbecker Weg auf. Sie gelangten zwar hinein, machten jedoch keine Beute. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

