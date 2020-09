Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter raubt Tankstelle aus

Hannover (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (26.09.2020) eine Tankstelle an der Celler Straße in Burgwedel überfallen. Nach der Tat ist der Mann unerkannt geflüchtet. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Maskierte gegen 20:25 Uhr die Tankstelle betreten. Dann bedrohte er eine Angestellte (43) mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß mutmaßlich in Richtung Mellendorf. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und normal gebaut. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Winterjacke mit Kapuze. Über das Gesicht hatte er einen karierten Mundschutz gezogen, unter dem jedoch ein schwarzer Bart zu erkennen war. Zudem hat er schwarze Haare. Die Zeugin beschreibt ihn als Südländer. Gesprochen hat er Hochdeutsch ohne Akzent.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tag geben können werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ahm, now

