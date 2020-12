Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW von Transporter geschnitten und verunfallt

Bild-Infos

Download

Gau-BickelheimGau-Bickelheim (ots)

Am 17.12.2020 um 12:36 Uhr ereignete sich auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Gau-Bickelheim ein Verkehrsunfall mit einem blauen Kleinwagen. Nach den Angaben mehrerer Zeugen habe ein Kleintransporter vor dem PKW auf die linke Fahrspur gewechselt ohne auf die dort überholende 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rheinland zu achten. In Folge dessen kam die Fahrerin ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ihr PKW kam beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Unfallverursacher soll kurz angehalten haben und sei dann weitergefahren. Es entstand ein Rückstau von etwa 3 km Länge.

Gesucht wird nach Zeugen die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Zeugenhinweise an PASt Gau-Bickelheim unter 06701-919-0

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell