POL-VDMZ: PKW überschlägt sich auf A 63 - Polizei sucht Zeugen

Rheinhessen/FreimersheimRheinhessen/Freimersheim (ots)

Mit seinem PKW überschlagen hat sich ein 66-Jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach am 01.12.2020 gegen 07:25 Uhr. Der Mann befuhr mit seinem PKW der Marke BMW die A 63 in Richtung Kaiserslautern, als ihn in Höhe Freimersheim nach eignen Angaben ein weiterer PKW geschnitten habe. Beim Ausweichen habe er die Kontrolle über seinen PKW verloren, sei ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Der 66-Jährige erlitt beim Überschlag eine Schürfwunde und einen Knochenbruch. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein stark beschädigter PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet mögliche Unfallzeugen um Hinweise zum Fahrzeug, das den 66-Jährigen geschnitten hat unter 06701-9190.

