Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall auf der BAB63 FR Mainz AS Kirchheimbolanden

Gau-BickelheimGau-Bickelheim (ots)

Am Donnerstag, dem 12.11.2020, gegen 17:38 Uhr ereignete sich auf der BAB63 Fahrrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein Audi R8 auf einen vorausfahrenden Opel auf. Die Kollisionsgeschwindigkeit war dabei so hoch, dass beide Fahrzeuge erst nach ca. 150m und mehrfachen Kontakten mit den Leitplanken zum Stehen kamen. Während die beiden Insassen, 64- bzw. 52jährig, des Opel mit schweren Verletzungen ärztlich versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht worden, flüchten die beiden Insassen des Audi fußläufig von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg.

Mit der Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die BAB63 war für ca. 7 Stunden voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

