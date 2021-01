Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 30.01.2021 - Nachtragsmeldung-

Cloppenburg/Vechta (ots)

-Bösel- Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 29. Januar 2021, 17.45h, bis 30. Januar 2021, 07.45h, tritt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe zu einer Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße, 26219 Bösel, ein. Aus der Wohnung werden diverse Gegenstände entwendet. Es entsteht ein Gesamtschaden im Wert von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (04491-93160) oder der Polizei Bösel (04491-922620) in Verbindung zu setzen.

-Bösel- Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 30. Januar 2021, gegen 08.15h, befuhr ein 21-jähriger Edewechter mit seinem Pkw die Böseler Straße aus Richtung Garrel kommend in Fahrtrichtung Bösel. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte kam der Fahrzeugführer von der Straße und stieß hier mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Es enstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

-Friesoythe-Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 30. Januar 2021, gegen 11.00h, befuhr ein 43-jähriger Altenoyther die Böseler Straße in Friesoythe in Fahrtrichtung Altenoythe. Auf Höhe der "Blauen Straße" musste eine vor ihm fahrende 39-jährige Pkw Fahrerin aus Bösel verkehrsbedingt abbremsen. Der 43-jährige fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw der 39-jährigen Böselerin auf, welche daraufhin auf das Fahrzeug einer 31-jährigen Friesoytherin geschoben wurde, welche zuvor ebenfalls verkehrsbedingt abbremsen musste.

Die aus 39-jährige Böselerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

