Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 30.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 29.01.21, gegen 11.00 Uhr, wurde ein 23-jähriger aus Lohne mit seinem PKW auf der Dinklager Straße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 29.01.21, 10.50 Uhr, auf der Oldenburger Straße, wurde bei einem 47-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta eine offensichtliche Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt, aus diesem Grunde wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 30.01.2021, gegen 01:55 Uhr, kam es in Vechta, Ortsteil Holtrup, am Kreisverkehr Visbeker Damm, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kommt aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfährt der Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel und beschädigt ein Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 943-0) zu melden.

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Freitag, 29.01.21, 20.15 Uhr, fuhr ein 59-jähriger aus Lohne mit seinem PKW auf der Vechtaer Straße über eine Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

