Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer hat Fahrrad geschultert

Gronau (ots)

Mit einem geschulterten Rad war am Donnerstag ein unbekannter Radfahrer in Gronau unterwegs. Zeugen fiel der mutmaßliche Fahrraddieb gegen 21.45 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz auf. Der Mann fuhr in Richtung Paßweg. In Höhe eines Geldinstitutes an der Neustraße entledigte sich der Unbekannte des Rades und flüchtete in Richtung Gildehauser Straße, berichteten die Zeugen. Bei dem zurückgelassenen Gefährt handelt es sich um ein weißes Klapprad des Typs "Link C7i" des Herstellers "Tern". Die Polizei bittet den Geschädigten sowie mögliche Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzen.

