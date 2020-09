Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Parkbank auf einem Spielplatz

Wegberg (ots)

An einem Spielplatz, in der der Nähe der Straße Heidekamp, brannte am 7. September (Montag), zwischen 13.15 und 13.30 Uhr, eine Parkbank. Anwohner, die den Brand entdeckt hatten, konnten die Bank bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Durch die Flammen wurde auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben machen können, die im Zusammenhang mit der Entstehung des Brandes stehen könnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

