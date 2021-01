Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht in der Schulstraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.01.2021, ist ein in der Schulstraße in Albbruck geparkter Skoda Fabia beschädigt worden. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr dürfte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den rechts danebenstehenden Skoda touchiert haben. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ einen Schaden von rund 3000 Euro am Skoda. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

