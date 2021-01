Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autos von Anwohnern demoliert

Freiburg (ots)

In Lörrach im Riesgäßchen sind am Wochenende, 22.-25.01.2021, mehrere Autos demoliert worden. Diese waren auf einem dortigen Anwohnerparkplatz abgestellt. An diesen wurden Reifen zerstochen oder die Spiegel abgedreht. Die Geschädigten wandten sich vornehmlich telefonisch oder online an die Polizei. Deshalb stehen die genaue Anzahl der betroffenen Autos und der entstandene Sachschaden noch nicht genau fest. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) bittet um Zeugenhinweise!

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell